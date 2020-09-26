В Кыргызстане проходит месячник «Внимание и заботу людям пожилого возраста». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По ее данным, месячник стартовал 15 сентября.

Отмечается, что государственными и органами местного самоуправления проводятся целенаправленные мероприятия по оказанию пожилым гражданам дополнительной адресной социальной поддержки и материальной помощи.

На сегодня в стране проживает 513,1 тысячи пожилых граждан, что составляет 8 процентов от всего населения КР.