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Общество

В Кыргызстане проходит месячник «Внимание и заботу людям пожилого возраста»

В Кыргызстане проходит месячник «Внимание и заботу людям пожилого возраста». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По ее данным, месячник стартовал 15 сентября.

Отмечается, что государственными и органами местного самоуправления проводятся целенаправленные мероприятия по оказанию пожилым гражданам дополнительной адресной социальной поддержки и материальной помощи.

На сегодня в стране проживает 513,1 тысячи пожилых граждан, что составляет 8 процентов от всего населения КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166484/
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