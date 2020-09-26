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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19. Как Бишкек готовится к повторной вспышке нового вируса

Статистика Министерства здравоохранения Кыргызстана в последние дни тревожит. Число вновь зараженных коронавирусной инфекцией растет. Если 14 сентября таковых в сводке оказалось всего 47 человек, то 25-го — уже 175 инфицированных. Рост налицо.

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева рассказала 24.kg, готова ли столица к возможной второй волне COVID-19 и что предпринимают власти города для минимизации вспышки.

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Заместитель мэра согласилась, что рост заражения коронавирусом ощущается. По ее словам, статистику по Бишкеку дают в основном прибывающие из регионов.

«Многие наши соотечественники приезжают в столицу, чтобы здесь сдать тесты на COVID-19 и ПЦР-анализ, а также получить консультации или пройти обследование у бишкекских специалистов. Естественно, если у такого приезжего выявлено заболевание, то цифра «остается» в городе», — пояснила Виктория Мозгачева.

Она заверила, что в случае второй волны коронавирусной инфекции дневные и ночные стационары в столице развернут в самые короткие сроки. И отметила, что они будут функционировать только в случае, если больницы и поликлиники не будут справляться с наплывом больных.

«Все стационары законсервированы. При необходимости мы развернем их оперативно в самые сжатые сроки. Опыт у нас уже есть. Вопрос в другом. С наступлением холодов стоит вопрос, как отапливать, например, стационар во Дворце спорта», — сказала собеседница.

Виктория Мозгачева проинформировала, что принято решение о передислокации некоторых стационаров по другим адресам.

По ее словам, это будет сделано как для удобства самих пациентов, так и медицинского персонала и городских и технических служб, без которых функционирование подобных стационаров невозможно.

1 тысячу 173 койко-места мэрия Бишкека готова развернуть за считанные часы.

Вице-мэр добавила, что в каждом из четырех районов столицы предусмотрено не менее 500 койко-мест, необходимых для нужд тех, кто обратится за помощью.

В школах стационары сохраняются. Если ситуация осложнится, то они будут принимать пациентов.

«Если все-таки вторая волна коронавируса придет в республику, а значит и в Бишкек, очевидно, что дети не вернутся в классы, они продолжат обучение онлайн. Мы не можем допустить контакта учеников с зараженными. Образовательные учреждения временно будут использованы под стационары. Но я надеюсь, что обойдется», — заметила Виктория Мозгачева.

По ее данным, в медицинских учреждениях города есть двухмесячный запас средств индивидуальной защиты для медперсонала. Сейчас идет закупка дополнительной партии СИЗ, чтобы был гарантированный запас.

Вице-мэр столицы призвала кыргызстанцев не пренебрегать рекомендациями Минздрава — носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и воздержаться от посещения мест массового скопления людей. «Второй волны COVID-19 можно если не избежать, то минимизировать ее воздействие, просто выполняя простые правила. Все устали, все хотят, чтобы было, как прежде. Но как прежде не будет. Нам надо научиться жить в новых условиях, чтобы коронавирус не принес в дом горе», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166476/
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