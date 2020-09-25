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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мэрия Бишкека сообщила об усилении санитарного контроля

Мэрия Бишкека усилила санитарный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, за последние сутки в городе выявлены 18 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии.

«В связи с небольшим ростом числа заболевших санитарный контроль в Бишкеке усилят, количество инспекций мобильных бригад по хозсубъектам будет увеличено», — отметили в мэрии.

Там напомнили, что производственный контроль и ответственность за соблюдение санитарных требований возлагаются на всех руководителей. Горожан же муниципалитет призывает не ходить в гости, не проводить юбилеи, поминки и другие семейные мероприятия.

В случае нарушения санитарных требований просят обращаться к первым заместителям акимов:

  • Первомайский район — Сатыбек Каныбеков, телефон 0772665377;
  • Свердловский район — Садык Мырзакматов, телефон 0551571823;
  • Октябрьский район — Кубанычбек Айтакунов, телефон 0708838295;
  • Ленинский район — Алтынбек Маматов, телефон 0772157976.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166470/
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