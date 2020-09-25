Мэрия Бишкека сообщила об усилении санитарного контроля

Мэрия Бишкека усилила санитарный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, за последние сутки в городе выявлены 18 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии.

«В связи с небольшим ростом числа заболевших санитарный контроль в Бишкеке усилят, количество инспекций мобильных бригад по хозсубъектам будет увеличено», — отметили в мэрии.

Там напомнили, что производственный контроль и ответственность за соблюдение санитарных требований возлагаются на всех руководителей. Горожан же муниципалитет призывает не ходить в гости, не проводить юбилеи, поминки и другие семейные мероприятия.

В случае нарушения санитарных требований просят обращаться к первым заместителям акимов: