Мэрия Бишкека сообщила об усилении санитарного контроля

Мэрия Бишкека усилила санитарный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, за последние сутки в городе выявлены 18 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии.
«В связи с небольшим ростом числа заболевших санитарный контроль в Бишкеке усилят, количество инспекций мобильных бригад по хозсубъектам будет увеличено», — отметили в мэрии.
Там напомнили, что производственный контроль и ответственность за соблюдение санитарных требований возлагаются на всех руководителей. Горожан же муниципалитет призывает не ходить в гости, не проводить юбилеи, поминки и другие семейные мероприятия.
В случае нарушения санитарных требований просят обращаться к первым заместителям акимов:
- Первомайский район — Сатыбек Каныбеков, телефон 0772665377;
- Свердловский район — Садык Мырзакматов, телефон 0551571823;
- Октябрьский район — Кубанычбек Айтакунов, телефон 0708838295;
- Ленинский район — Алтынбек Маматов, телефон 0772157976.