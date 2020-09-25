18:10
USD 79.35
EUR 92.49
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош пять солдат срочной службы заразились коронавирусом

В Оше пять солдат войсковой части 47156 Госкомитета по делам обороны заразились коронавирусом. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Генштабе.

Уточняется, что 22 сентября у троих военнослужащих выявили высокую температуру. После этого ПЦР-анализы были взяты у всего личного состава. В итоге COVID-19 подтвердился у пятерых солдат.

«Инфицированные доставлены в инфекционное отделение Военного госпиталя Ошского гарнизона. Военнослужащие получают квалифицированную помощь. Их состояние здоровья удовлетворительное, заболевание проходит бессимптомно. Все контактировавшие переведены на карантин и находятся под наблюдением военных медиков», — добавили в Генштабе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166468/
просмотров: 365
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19: ситуация ухудшилась. Республиканский штаб провел экстренное заседание
Мэрия Бишкека сообщила об усилении санитарного контроля
Мэрия отменила велопробег из-за ухудшения эпидемиологической ситуации
В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты
В Кыргызстане создают мультидисциплинарные команды медиков по COVID-19
Глава ООН: Пандемия COVID-19 вышла из-под контроля
COVID-19. Уже 32,1 миллиона человек в мире заразились и 981 тысяча умерли
В Кыргызстане еще 13 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 142 человека
В КР выявили 175 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 45 932
Популярные новости
Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в&nbsp;Бишкеке Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в Бишкеке
Главный санитарный врач Бишкека: Вторая волна COVID-19 может быть тяжелой Главный санитарный врач Бишкека: Вторая волна COVID-19 может быть тяжелой
Сотни людей пытаются купить авиабилеты в&nbsp;Россию. Цены взлетели, мест нет Сотни людей пытаются купить авиабилеты в Россию. Цены взлетели, мест нет
Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не&nbsp;умереть: совет главы скорой помощи Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть: совет главы скорой помощи
Бизнес
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в&nbsp;депозитах, как профи Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
25 сентября, пятница
18:02
Определился обладатель Кубка Кыргызстана по футзалу среди юношеских команд Определился обладатель Кубка Кыргызстана по футзалу сре...
17:57
Выборы-2020. Из списка партии «Кыргызстан» вышел Кубат Оторбаев
17:55
Выборы-2020. Из списка партии «Республика» вышли четыре кандидата
17:52
COVID-19: ситуация ухудшилась. Республиканский штаб провел экстренное заседание
17:44
Более 2 тысяч уязвимых пожилых людей получают помощь от Швейцарии