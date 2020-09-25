В городе Ош пять солдат срочной службы заразились коронавирусом

В Оше пять солдат войсковой части 47156 Госкомитета по делам обороны заразились коронавирусом. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Генштабе.

Уточняется, что 22 сентября у троих военнослужащих выявили высокую температуру. После этого ПЦР-анализы были взяты у всего личного состава. В итоге COVID-19 подтвердился у пятерых солдат.

«Инфицированные доставлены в инфекционное отделение Военного госпиталя Ошского гарнизона. Военнослужащие получают квалифицированную помощь. Их состояние здоровья удовлетворительное, заболевание проходит бессимптомно. Все контактировавшие переведены на карантин и находятся под наблюдением военных медиков», — добавили в Генштабе.