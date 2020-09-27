Афиша Бишкека на неделю: выставки, онлайн-семинар и лекция

29 сентября — 2 октября. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

10-30 сентября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

15 сентября — 15 октября. Выставка живописи «Арткана 9-10»

Зимой и летом в Канте и Кара-Балте проведены девятая и десятая сессии пленэрной живописи «Арткана». Их участниками стали восемь художников.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

28 сентября — 2 октября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

29 сентября. Лекция «Достойный сын своего народа»

Мужчина — это достояние семьи, сила и опора родных, это защитник родины, сила и могущество государства. Как кыргызы воспитывали мужчин и можно ли применить те навыки в современной жизни, узнаете на очередной лекции кыргызоведения.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

1 октября. Выступление манасчи

Каждый четверг манасчи Замирбек Баялиев будет рассказывать эпос «Манас».

Этнокомплекс «Супара», 17.00.

1-2 октября. Онлайн-семинар «Дыхание и медитация»

Подключайтесь, чтобы снять напряжение, поднять уровень энергии и оставаться в своем центре. В этом помогут уникальные техники йоги, дыхания и медитации. Регистрация по телефону 0700335288.

Приложение ZOOM, 19.30.

2 октября. Встреча с читателями журнала «Литературный Кыргызстан»

Участники вечера обсудят произведения, представленные в новом выпуске, а авторы ответят на вопросы читателей.

Российский центр науки и культуры в Бишкеке, 17.00.

2-4 октября. Спектакль «Уя» («Гнездо»)

В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.

Мастерская «705», 19.00.