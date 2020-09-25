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Общество

Минздрав предлагает учредить еще один праздник — День работника кардиохирургии

Министерство здравоохранения предлагает учредить еще один профессиональный праздник — День работников отечественной кардиохирургии. Соответствующий проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Отмечать праздник предлагается 19 мая. В этот день в 1959 году хирург, академик Иса Ахунбаев провел первую в республике операцию на сердце. «С этого дня начинается отсчет кыргызской кардиохирургии», — подчеркивается в справке-обосновании.

«Сегодня на базе Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) при Минздраве выполняются все виды высокотехнологических операций на сердце. Самым важным достижением являются операции у новорожденных и детей до одного года жизни. Выполнены более 400 операций с врожденными пороками сердца. С 2017-го впервые в Кыргызстане выполняются операции по инвазивному лечению нарушения ритма сердца. Активно развиваются все виды эндоваскулярных вмешательств. В 2019 году впервые в Бишкеке выполнена эмболизация аневризмы артерий головного мозга», — говорится в документе.

НИИХСиТО является единственным и главным ведущим учреждением с хирургическим профилем, где выполняются высокотехнологические операции.

В ведомстве добавляют, что утверждение 19 мая Днем работников отечественной кардиохирургии даст толчок развитию и внедрению высокотехнологических операций не только сердца, но и других органов и систем, а также позволит реализовать программу подготовки к трансплантации сердца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166448/
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