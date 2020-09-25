Партии не соблюдают санитарные нормы. Полпред Иссык-Куля хочет пожаловаться ЦИК

Полпред Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев намерен обратиться в ЦИК в случае нарушения санитарных норм политическими партиями. Об этом сообщили в полпредстве региона.

Глава области поручил медикам проводить профилактические мероприятия со штабами политпартий по минимизации числа участников встреч кандидатов с избирателями во избежание массового заражения COVID-19. Ранее областной штаб принял решение о запрете проведения мероприятий с участием более 50 человек.

«Призываю руководителей штабов политических организаций по Иссык-Кульской области не подвергать здоровье жителей опасности. Предлагаю кандидатам в депутаты проводить онлайн-встречи с избирателями. В случае нарушения санитарных норм и требований областного штаба мы будем вынуждены обратиться с жалобой в Центризбирком», — сказал Балбак Тулобаев.