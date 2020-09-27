Неделя-24. Выборы с криминальным оттенком, и вернется ли COVID второй волной?

Самым громким событием предвыборной кампании на этой неделе стала массовая драка во время агитационного мероприятия в Араванском районе. В результате в больнице оказались 12 человек, несколько задержаны. ЦИК сначала отказывался рассматривать данный вопрос, но в итоге все-таки снял с гонки кандидатов от партий «Биримдик» Шукурулло Файзуллаева и «Мекеним Кыргызстан» Ильхома Маннанова. Милиция же возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

Фото 24.kg. В представительстве авиакомпании «Аэрофлот» образовалась большая очередь

Россия сняла ограничения на въезд кыргызстанцев на территорию страны, введенные из-за распространения коронавируса. Правда, сделать это можно пока только воздушным транспортом. Как уточнили в международном аэропорту «Манас», пока рейсы будут выполняться два раза в неделю авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Авиа Траффик».

Из-за ограниченности рейсов сразу начались проблемы — сотни людей стали осаждать кассы авиакомпаний. У многих на руках купленные еще до введения карантина билеты. Но воспользоваться ими, по утверждению представителей перевозчиков, можно будет не раньше ноября. Когда ситуация нормализуется, неизвестно — чиновники на всех уровнях кивают друг на друга и ничего конкретного не говорят.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Как ограничить монополию на депутатские мандаты

Фото из интернета. Многие депутаты избираются неоднократно, но их работа неэффективна

В преддверии парламентских выборов несколько партий заявили о необходимости люстрации. При этом не говорится, каким будет механизм. А без четких критериев это больше похоже на пиар-ход, далекий от реального выполнения на практике. Примером люстрации из мировой практики может быть недопущение к работе в госорганах некоторых стран Восточной Европы (Чехия, Польша) лиц, сотрудничавших со спецслужбами коммунистических режимов. Подробнее в авторском материале Тамерлана Ибраимова «Люстрация для Жогорку Кенеша. Пора ограничить количество депутатских сроков».

Выборы-2020. Деньги на ветер

В середине сентября Центризбирком утвердил дополнительную смету расходов на подготовку и проведение парламентских выборов. Ее увеличили на 729 тысяч 800 сомов для финансирования дополнительно образованных участковых избирательных комиссий в Оше. В итоге выборы обойдутся государственной казне в 447 миллионов 726,5 тысячи сомов. На что же можно было потратить такие деньги, читайте в материале «Школы, больницы, планшеты. На что можно было потратить деньги вместо выборов».

Выборы-2020: безобразные драки и красивые обещания

Фото 24.kg. Предвыборная агитация в Кыргызстане дошла до мордобоя

До избрания нового состава Жогорку Кенеша осталась неделя. Предвыборная кампания накаляется. Нервы не выдерживают. В Араванском районе произошла массовая драка между сторонниками двух политорганизаций. Агитация стала напоминать криминальные разборки, что неудивительно. Ведь в партийных списках оказались те, кто причастен к ОПГ или имеет теплые отношения с представителями криминального мира. Подробнее в материале

Избирательная кампания — 2020 уже формирует общественное мнение, что через выборы по партийным спискам в Жогорку Кенеш могут пройти люди, связанные с криминальным миром. Инцидент в Араванском районе лишь укрепил такие прогнозы, размышляет на эту же тему в авторском материале Болот Джунусов.

Коронавирус основательно подорвал экономику Кыргызстана. Партии, участвующие в предвыборной гонке, предлагают экономические рецепты по выведению страны из кризиса. Обещания громкие, заявления амбициозные. 24.kg продолжает изучать программы политорганизаций, баллотирующихся в седьмой созыв Жогорку Кенеша, — «Выборы-2020. Что обещают партии для экономического прорыва страны».

Политические партии продолжают презентовать программы. Среди популярных обещаний — сокращение числа депутатов, доведение судебно-правовой реформы до логического конца, борьба с коррупцией и оборотнями в погонах. Суды должны быть справедливыми, СМИ — независимыми, парламент — продуктивным, экономика — стабильной. Эти обещания мы слышим каждые пять лет — от выборов до выборов. Подробнее о предвыборных программах в материале «Выборы-2020. Реформы, казнь, люстрация. Что еще обещают партии».

COVID-19: готовность ко второй волне и крах кинотеатров

Фото 24.kg. Стройка в активной фазе. Уже устанавливают пластиковые окна и двери

Кыргызстанцев давно пугают второй волной коронавируса. Чиновники даже называли дату повторного роста инфекции — 4 октября. 24.kg разбиралось, усвоены ли допущенные летом ошибки и как чиновники подготовились к возможной новой вспышке COVID-19.

Люди практически перестали соблюдать санитарные нормы, пользоваться масками и санитайзерами. Между тем медики предупреждают: второй волны COVID-19 не избежать. О тяжелых последствиях людской беспечности, как предотвратить массовую заболеваемость и спасет ли Бишкек карантин, в интервью 24.kg рассказал главный врач столичного Центра госсанэпиднадзора Кубан Кундашев.

Центр экстренной медицины Бишкека одним из первых принял на себя удар, когда коронавирус буквально косил жителей города. Врачи скорой помощи работали в режиме нон-стоп. Сейчас нагрузка уменьшилась. Но республиканский штаб прогнозирует вторую волну COVID-19 на ближайший период. Готовы ли медики отразить новый вирус и спасать бишкекчан, 24.kg рассказал глава столичной скорой помощи Искендер Шаяхметов.

Из-за распространения коронавируса в республике кинотеатры добровольно закрылись на карантин. Семь месяцев они не работают, а последние два живут с надеждой, что власти все же разрешат им функционировать. Ждут этого и любители посмотреть мировые кинопремьеры на большом экране. Однако республиканский штаб не спешит порадовать киноманов. Подробнее о ситуации — «Коронавирус в Кыргызстане. Кинотеатры страны на грани банкротства».

Из-за долгов обеспечение теплом под вопросом

Фото 24.kg. Долг перед «Газпромом» достиг 450 миллионов сомов

Правительственные чиновники разных уровней бодро рапортуют, что к новому отопительному сезону все готово. И уголь закупили, и энергосети отремонтировали. Забывают упомянуть только об одном. Из-за огромнейших долгов за газ жители регионов, да и часть бишкекчан, могут зимой остаться без тепла. Подробнее — «Как нерасторопность правительства может оставить кыргызстанцев без тепла».

Падение экономики замедлилось, но радоваться рано

Экономика Кыргызстана пока не оправилась от последствий введенного еще весной жесткого карантина. Да, улучшение ситуации и постепенное восстановление связей с торговыми партнерами сделали свое дело, замедлив падение ВВП. Но эксперты предупреждают, что радоваться рано. До конца года не стоит даже мечтать о росте. Подробнее в экономическом обзоре 24.kg.

Кыргызстанские футболисты уезжают в Россию

Фото Instagram. Шохрух Махмадаминов (в центре) во время игры

В начале сентября в Кыргызстане произошли интересные спортивные события, связанные с трансфером отечественных игроков. Сразу два члена нашей сборной перешли в российские клубы. Бывший игрок бишкекского «Спартака» Шохрух Махмадаминов теперь в команде «Новая Генерация» (Сыктывкар). О новом опыте Шохрух Махмадаминов рассказал 24.kg.

Родительские чаты. Как избежать войн и сохранить нервы

Перед началом учебного года оживают многочисленные родительские чаты. В мессенджерах, помимо важной информации, появляется масса вопросов и чуть ли не спама. Бывает, что уведомления о новых сообщениях идут практически круглосуточно. С переходом на дистанционное обучение поток информации увеличился в разы. Как организовать чат так, чтобы он был информативным и никого не раздражал, 24.kg рассказала психолог Татьяна Кан.

Красота Кыргызстана. Фотовзгляд читателей

Фото Виктора Клейменова. Иссык-Кульские зарисовки

Осень все больше захватывает Кыргызстан. Но еще тепло, и вполне можно проводить выходные на природе. Если не получилось, у нас есть альтернатива — воспоминания о нашем любимом озере Иссык-Куль. Сегодняшний выпуск рубрики посвящен только ему — «Мгновения жизни. Иссык-Куль: неповторимое озеро и прекрасные ущелья».

Как стать взрослым. Пять советов психолога

Психологи утверждают, что полноценную сепарацию от родителей проходят лишь единицы. Даже если физически вы живете в другом городе и практически не общаетесь с матерью и отцом, вполне возможно, что эмоционально вы так и не отделились и продолжаете искать поддержки и одобрения у родителя, не беря ответственность за свою жизнь и эмоции. Эксперт по личностной эффективности Ксения Ермолова делится с читателями 24.kg советами о том, как по-настоящему стать взрослым и отделиться от родителей.