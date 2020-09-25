Адвокаты узбекского журналиста обратились в Генпрокуратуру по поводу пыток

Адвокаты оппозиционного журналиста из Узбекистана Бобомурода Абдуллаева направили в Генпрокуратуру заявление по поводу открытого письма их подзащитного, где он обвиняет сотрудников ГКНБ в применении пыток. Об этом 24.kg сообщил один из юристов, представляющих интересы Абдуллаева, Тимур Карабаев.

По его словам, заявление ушло в Военную прокуратуру Бишкекского гарнизона. Пока ответной реакции нет.

Отметим, что Бобомурод Абдуллаев запросил статус беженца. Госслужба по делам миграции его не приняла. Он приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Бобомурода Абдуллаева задержали по запросу властей Узбекистана. Решением суда его взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ. 22 августа ГКНБ КР передал журналиста властям РУз, позднее его отпустили под подписку о надлежащем поведении.