Евросоюз озабочен законодательными инициативами Кыргызстана

Европейский союз (ЕС) и Кыргызстан провели десятый раунд ежегодного Диалога по правам человека в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в представительстве ЕС в КР.

Отмечается, что стороны обсудили развитие ситуации с правами человека в Кыргызстане и Евросоюзе со времени последнего диалога и в контексте пандемии COVID-19.

ЕС выразил обеспокоенность в связи с ограничениями свободы мирных собраний и информации, а также в связи с высоким ростом гендерного и семейного насилия во время пика пандемии.

«Европейский союз вновь выразил свою озабоченность по ряду противоречивых законодательных инициатив в Кыргызстане, а именно: по вопросам профсоюзов и некоммерческих организаций; манипулирования информацией; внесения поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которые противоречат обязательствам Кыргызстана по соответствующим международным конвенциям. Обсуждались также отдельные случаи, в том числе ведущееся расследование в связи со смертью в тюрьме правозащитника Азимжана Аскарова», — говорится в сообщении.

ЕС приветствовал важную работу, проводимую национальными правозащитными учреждениями, в частности омбудсменом и Национальным центром по предупреждению пыток. И подчеркнул необходимость обеспечения бесперебойной работы этих учреждений, особенно во время коронавирусного кризиса.

Евросоюз и Кыргызстан также затронули прогресс республики в осуществлении мер и механизмов по предупреждению применения пыток и жестокого обращения.

Стороны обсудили вопросы свободы выражения мнения, включая свободу средств массовой информации. ЕС призвал власти Кыргызстана поддерживать и защищать открытую медиасреду как важный инструмент для проведения свободных, конкурентных и прозрачных парламентских выборов 4 октября. Стороны коснулись аспектов сотрудничества с гражданским обществом, а также вопросы эффективного госуправления, включая права представителей нацменьшинств и борьбу с коррупцией.

Следующий раунд диалога по правам человека между ЕС и Кыргызской Республикой состоится в Брюсселе в 2021 году.