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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане создают мультидисциплинарные команды медиков по COVID-19

В Кыргызстане создают мультидисциплинарные команды (МДК) врачей и медицинских сестер по COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в рамках плана подготовки к возможной второй волне коронавирусной инфекции Минздрав при поддержке ЮСАИД разработал и одобрил концепцию обучения и программу подготовки МДК на основе модели «Тренинг тренеров».

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«Планируется, что врачи различных специальностей МДК не только будут оказывать качественную медицинскую помощь больным COVID-19, но также приобретут знания и навыки, необходимые для обучения других врачей. Это позволит создать эффективную систему непрерывного образования врачей и медсестер и устойчивую сеть МДК во всех регионах Кыргызстана», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве отмечают, что такой подход способствует усилению кадрового потенциала, лучшей готовности и повышению качества медпомощи при COVID-19.

В качестве тренеров и преподавателей привлечены ведущие специалисты по различным направлениям медицины при координаторстве профессоров Талантбека Сооронбаева и Айнуры Кутмановой. В состав МДК войдут мотивированные врачи различных специальностей с уже хорошим опытом работы в красных зонах: пульмонологи, инфекционисты, реаниматологи, кардиологи, педиатры, акушер-гинекологи, эндокринологи, психологи и другие.

Уже создана и подготовлена первая сертифицированная мобильная мультидисциплинарная команда национального уровня в Бишкеке. В ее состав вошли 17 врачей и 11 медсестер. Обучение второй МДК национального уровня в Оше начато 21 сентября. В ближайшее время планируется обучение и подготовка еще 7 мобильных МДК в каждом регионе КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166388/
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