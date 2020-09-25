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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Глава ООН: Пандемия COVID-19 вышла из-под контроля

Глава ООН Антониу Гутерриш признал, что пандемия коронавирусной инфекции вышла из-под контроля.

«Пандемия стала испытанием эффективности международного сотрудничества — испытанием, которое мы не выдержали. В глобальном масштабе она привела к гибели почти 1 миллиона человек, заразились вирусом более 30 миллионов. Вирус вышел из-под контроля. Это произошло из-за того, что мир не был готов проявить сотрудничество, единство и солидарность», — заявил глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в Совете безопасности ООН на встрече высокого уровня в рамках юбилейной 75-й сессии Генеральной ассамблеи организации.

Он призвал мировое сообщество объединиться в борьбе с пандемией и ее последствиями. «У нас нет выбора. Либо мы объединимся в глобальные институты, которые соответствуют поставленным целям, либо нас ждет раскол и хаос», —  сказал Антониу Гутерриш.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166385/
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