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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. Уже 32,1 миллиона человек в мире заразились и 981 тысяча умерли

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 361 тысячу 390. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 32 миллиона 779 тысяч 835 человек. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 977 тысяч 658), Индии (5 миллионов 732 тысячи 518), Бразилии (4 миллиона 657 тысяч 702), России (1 миллион 123 тысячи 976), Колумбии (790 тысяч 823), Перу (782 тысячи 695), Мексике (715 тысяч 457), Испании (704 тысячи 209) и Аргентине (678 тысяч 266).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 21,8 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 375 тысяч 467 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 981 тысячи 808. За последние сутки показатель вырос на 6 тысяч 704 человека. В том числе в США скончались 202 тысячи 798 человек, Бразилии — 139 тысяч 808, Индии — 91 тысяча 149, Мексике — 75 тысяч 439 и Великобритании — 41 тысяча 991.

В Кыргызстане зарегистрировали 45 тысяч 932 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 107 тысяч 590, Узбекистане — 53 тысячи 834, Таджикистане — 9 тысяч 520.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166382/
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