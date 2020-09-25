Строительство корпуса Джалал-Абадской больницы планируют завершить в ноябре

Строительство нового корпуса Джалал-Абадской областной объединенной больницы планируют завершить в ноябре. Об этом сообщили в Госстрое.

Фото Госстроя. Строительство нового корпуса Джалал-Абадской областной объединенной больницы

По данным ведомства, строить объект начали еще в 2019 году за счет республиканского бюджета. Стоимость работ — 77 миллионов 100 тысяч сомов.

Подрядная организация уже подняла кирпичные стены. На данный момент в здании делают кровлю, проводят электромонтажные работы, ставят межкомнатные перегородки, устанавливают оконные блоки и наружное утепление, а также занимаются стяжкой пола и штукатуркой стен.