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Общество

Строительство корпуса Джалал-Абадской больницы планируют завершить в ноябре

Строительство нового корпуса Джалал-Абадской областной объединенной больницы планируют завершить в ноябре. Об этом сообщили в Госстрое.

Госстроя
Фото Госстроя. Строительство нового корпуса Джалал-Абадской областной объединенной больницы

По данным ведомства, строить объект начали еще в 2019 году за счет республиканского бюджета. Стоимость работ — 77 миллионов 100 тысяч сомов.

Подрядная организация уже подняла кирпичные стены. На данный момент в здании делают кровлю, проводят электромонтажные работы, ставят межкомнатные перегородки, устанавливают оконные блоки и наружное утепление, а также занимаются стяжкой пола и штукатуркой стен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166379/
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