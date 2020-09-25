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Общество

Правозащитники отмечают отсутствие СИЗ, их низкое качество во время пандемии

Одна из самых важных гарантий для медицинских работников во время пандемии COVID-19 — это наличие СИЗ, однако на ранних этапах эпидемии врачи в Кыргызстане были вынуждены работать без необходимых средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает международная правозащитная организация Amnesty International в своем докладе «За гранью долга: Права работников здравоохранения в Кыргызстане».

Согласно статье 214 Трудового кодекса Кыргызстана работодатели обязаны обеспечить работников СИЗ, если они работают в опасных или вредных условиях, кроме того, им должна быть предложена доплата за опасные условия труда. 

Однако Трудовой кодекс не обеспечивает адекватной защиты медицинским работникам, поскольку они не включены в список профессий, которые считаются опасными или вредными для здоровья и, следовательно, не имеют права на защиту и дополнительные выплаты.

«С момента начала эпидемии обеспечение СИЗ улучшилось благодаря усилиям волонтерских групп, которые занимались сбором средств на покупку и поставку СИЗ в больницы. Врачи получили СИЗ, но они жаловались на качество. Кроме того, медики были обеспокоены тем, что не было адекватного обучения использованию средств индивидуальной защиты», — отмечают авторы доклада.

Еще одна проблема заключается в том, что Министерство здравоохранения страны четко разграничило медицинских работников, работающих в так называемых красных зонах, где они непосредственно контактируют с пациентами с COVID-19, и тех, кто не относится к группе риска и не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.

«Кыргызстан должен выполнить свои обязательства в области прав человека в соответствии со статьей 7 (b) Международного пакта ООН об экономических, социальных и культурных правах и обеспечить безопасные условия труда для всех работников в соответствии с уровнем и характером риска, с которым они сталкиваются. В данном контексте это означает, что Министерство здравоохранения должно обеспечить всех врачей СИЗ, полностью отвечающими соответствующему уровню опасности, и обеспечить должное обучение их использованию, чтобы избежать заражения. Кроме того, СИЗ должны быть доступны всем работникам здравоохранения, а не только тем, кто работает в так называемых красных зонах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166373/
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