В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 142 человека. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выздоровел 51 человек, в Оше — 5, в Чуйской области — 12, в Ошской — 23, в Таласской — 6, в Иссык-Кульской — 22, в Джалал-Абадской — 10, в Баткенской — 12, Нарынской — 1.

Всего за весь период пандемии в стране выздоровели 42 тысячи 147 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.