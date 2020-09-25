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Общество

Mедиков Кыргызстана уволили за привлечение внимания к опасным условиям труда

Медицинские работники Кыргызстана были несправедливо уволены или унижены за привлечение внимания к опасным условиям труда, они не получают справедливую заработную плату и были вынуждены работать сверхурочно во время пандемии в условиях, угрожающих их здоровью. Об этом заявила международная правозащитная организация Amnesty International в своем докладе «За гранью долга: Права работников здравоохранения в Кыргызстане».

Как отмечают правозащитники, данные меры не могут быть оправданы даже во время пандемии COVID-19.

«В это трудное время медицинские работники Кыргызстана сыграли исключительную роль в борьбе с пандемией. Они подвергли риску свое здоровье и благополучие, часто в изнурительных условиях и при небольшой поддержке, чтобы дать людям доступ к наилучшему доступному лечению. Правительство Кыргызстана должно обеспечить уважение, защиту и реализацию их прав», — подчеркивает Amnesty International.

Как отмечают авторы доклада, эпидемия COVID-19 нанесла удар по службе здравоохранения в Кыргызстане, которая в течение многих лет хронически недофинансировалась. Больницы и клиники, особенно в регионах, часто находятся в плохом состоянии, а основное оборудование отсутствует или не работает.

Кроме того, из-за низкой заработной платы произошла эмиграция врачей в соседние страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166357/
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