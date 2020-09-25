Ош готов к отопительному сезону, отчитались чиновники

Ош полностью готов к отопительному зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, накануне мэр Оша Таалайбек Сарыбашов ознакомился с работами по подготовке котельных в густонаселенных микрорайонах города к отопительному сезону.

Градоначальник обратил особое внимание на реагирование предприятий на обращения населения и работу над дебиторской задолженностью граждан.

По словам руководителя МП «Теплоснабжение» Беделбая Кадырбердиева, работа по подготовке объектов к предстоящему отопительному зимнему периоду осуществляется согласно графику.

«В настоящее время из 83 котельных предприятия 81 полностью готова к подаче тепла. Накануне проведены соответствующие испытательные работы. В рамках подготовки к отопительному периоду проведены работы по замене теплосети, котлов в соцобъектах, капитальный ремонт котельных (насосов, задвижек, кровли крыши). В настоящее время Ош полностью готов к зиме», — отметил он.