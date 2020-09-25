09:03
USD 79.35
EUR 92.49
RUB 1.03
Общество

Ош готов к отопительному сезону, отчитались чиновники

Ош полностью готов к отопительному зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, накануне мэр Оша Таалайбек Сарыбашов ознакомился с работами по подготовке котельных в густонаселенных микрорайонах города к отопительному сезону.

Градоначальник обратил особое внимание на реагирование предприятий на обращения населения и работу над дебиторской задолженностью граждан.

По словам руководителя МП «Теплоснабжение» Беделбая Кадырбердиева, работа по подготовке объектов к предстоящему отопительному зимнему периоду осуществляется согласно графику.

«В настоящее время из 83 котельных предприятия 81 полностью готова к подаче тепла. Накануне проведены соответствующие испытательные работы. В рамках подготовки к отопительному периоду проведены работы по замене теплосети, котлов в соцобъектах, капитальный ремонт котельных (насосов, задвижек, кровли крыши). В настоящее время Ош полностью готов к зиме», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166354/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош открыли еще один детсад на 120 мест с системой онлайн-наблюдения
Как нерасторопность правительства может оставить кыргызстанцев без тепла
В преддверии второй волны COVID-19 в городе Ош открыли новый спортзал для детей
Организациям здравоохранения Бишкека необходимо приобрести 11 генераторов
В городе Ош несколько водителей устроили дрифт на центральной площади
В городе Ош заложили капсулу в строительство дома на ипотечной основе
В Оше мэрия устанавливает мусорные контейнеры на месте стихийных свалок
В городе Ош несколько человек жестоко избили мужчину
В городе Ош закрыли два компьютерных клуба за нарушение санитарных норм
Отопительный сезон-2020: хороший хозяин не откажется от экономии
Популярные новости
Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в&nbsp;Бишкеке Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в Бишкеке
Главный санитарный врач Бишкека: Вторая волна COVID-19 может быть тяжелой Главный санитарный врач Бишкека: Вторая волна COVID-19 может быть тяжелой
Сотни людей пытаются купить авиабилеты в&nbsp;Россию. Цены взлетели, мест нет Сотни людей пытаются купить авиабилеты в Россию. Цены взлетели, мест нет
Дело судьи Джаркеевой. Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой Дело судьи Джаркеевой. Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой
Бизнес
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
Теперь пополнить баланс номера&nbsp;О! можно в&nbsp;любой точке мира через СберБанк Онлайн Теперь пополнить баланс номера О! можно в любой точке мира через СберБанк Онлайн
Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и&nbsp;контентом? Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и контентом?
Эффективное устранение заложенности носа Эффективное устранение заложенности носа
25 сентября, пятница
08:43
Залез в окно и украл драгоценности. В Бишкеке задержали подозреваемого в краже Залез в окно и украл драгоценности. В Бишкеке задержали...
08:41
Ош готов к отопительному сезону, отчитались чиновники
08:37
В Сузаке пограничник брал дань с водителей грузовиков за проезд. Его оправдали
08:20
Выборы-2020. Гражданке поменяли избирательный адрес по форме № 2 без ее ведома
00:15
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
24 сентября, четверг
23:54
Samsung представил бюджетную версию смартфона Galaxy S20
23:23
Специалисты проверяют готовность электросетей к зиме
23:02
Пешеход, попытавшийся перейти дорогу в неположенном месте, рассмешил соцсети
22:46
До конца октября в Бишкеке исправят оставшиеся от строительства дорог дефекты
22:18
В Израиле появилась дорога с беспроводной зарядкой электромобилей