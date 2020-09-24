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Общество

Специалисты проверяют готовность электросетей к зиме

В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» комиссии проверяют готовность филиалов компании к прохождению осенне-зимнего периода. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Комиссии проверяют своевременность и качество выполнения запланированных мероприятий по подготовке к ОЗП, включающих капитальные и текущие ремонтные работы энергообъектов, зданий, сооружений, автотранспортных средств.

«На сегодня основные ремонтные работы находятся на стадии завершения. По итогам проверки составят акты и выдадут паспорта готовности к прохождению ОЗП», — рассказал директор департамента эксплуатации и ремонта ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Мурат Дурусалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166321/
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