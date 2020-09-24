В Караколе усилили дезинфекционные работы на двух рынках

В Караколе усилили дезинфекционные работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, каждую пятницу дезинфекционные работы проводят на рынках «Ак-Тилек» и «Ак-Тилек Плюс».

«С завтрашнего дня и до улучшения эпидемиологической ситуации в городе увеличивается площадь дезинфекционных работ. Квадрат улиц Токтогула, Иссык-Кульской, Пржевальской и Ленина. Убедительно просим местных жителей не планировать поездки на рынки «Ак-Тилек» и «Ак-Тилек Плюс» по пятницам», — проинформировали в муниципалитете.