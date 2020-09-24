Оборудование на 6 миллионов сомов получило Кара-Кульджинское лесное хозяйство

Кара-Кульджинское лесное хозяйство получило от ГАООС и ЛХ материалы и оборудование для системы капельного орошения на сумму более 6 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, помощь оказана в рамках проекта «Интегрированное управление лесными экосистемами КР», финансируемого Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом.

«Системы капельного орошения будут установлены на двух участках на общей площади 18 гектаров , где посажены семена миндаля и саженцы грецкого ореха. Применение систем капельного орошения не приводит к эрозии почвы, а также облегчает ручной труд поливальщика», — отмечает пресс-служба ГАООСиЛХ.

Отмечается, что аналогичные материалы и оборудование будут также предоставлены пилотным Аксыйскому и Каракольскому лесным хозяйствам. «Для осуществления этих мероприятий будут выделены инвестиции в размере более $8 миллионов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.