В Бишкеке мошенники взяли в магазине технику на полмиллиона сомов и продали ее

В Бишкеке задержаны две женщины, подозреваемые в мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Свердловского района.

Уточняется, что 30 августа с заявлением в милицию обратился гражданин А.Э. Он просил принять меры в отношении гражданок М.Ж. и Н.А. Они купили бытовую технику в рассрочку на общую сумму 515 тысяч сомов и перепродали третьим лицам, а после скрылись в неизвестном направлении.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Милиционеры задержали подозреваемых 43-летнюю М.Ж. и 58-летнюю Н.А. В отношении М.Ж. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1, вторую задержанную Н.А. отпустили под подписку о невыезде», — рассказали в УВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий подозреваемых, просят сообщить по следующим телефонам: 0557898919, 0704338877, 0706326262 и 102.