00:49
USD 79.35
EUR 92.49
RUB 1.03
Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 26 сентября небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +21 градус. День уменьшился до 11 часов 57 минут.

У кого намечается той

Марат Сарулу

Родился 26 сентября 1957 года. Режиссер, сценарист.

Сагынбек Самидин уулу

Родился 26 сентября 1974 года. Заместитель начальника Главного следственного управления ГКНБ.

Ольга Артамонова

Родилась 26 сентября 1977 года. Мастер спорта международного класса по дзюдо, тренер, участница летних Олимпийских игр в Сиднее, дважды бронзовый призер чемпионатов Азии.
 

Памятные даты

Всемирный день контрацепции

26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи, впервые отмечен Всемирный день контрацепции.

Всемирный день контрацепции — долгосрочная кампания, направленная на людей репродуктивного возраста. Ее цель — снижение высокого уровня незапланированных беременностей (следовательно и абортов), а главный девиз: Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility («Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность»).

Люди, которые меняли мир

Умер актер Суйменкул Чокморов

из интернета
Фото из интернета. Суйменкул Чокморов

В 1992 году после продолжительной болезни скончался известный актер кино, художник Суйменкул Чокморов.

Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года в селе Чон-Таш.

В период с 1964 по 1967 год — преподаватель живописи и композиции во Фрунзенском художественном училище.

В кино пришел в 1967 году. Первой и сразу главной стала роль в фильме «Выстрел на перевале Караш». Играл как в исторических и приключенческих фильмах («Седьмая пуля», «Дерсу Узала», «Алые маки Иссык-Куля»), так и в драмах на современные темы («Красное яблоко»). В 1970-1980-е годы был одним из самых узнаваемых актеров в советских среднеазиатских «истернах» на историко-революционные темы.

Как популярный киноартист представлял советское киноискусство во многих зарубежных странах.

Как живописец писал пейзажи, натюрморты, портреты (около 400 работ).

Куда сходить

Культура

  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку «Арткана»;
  • работу начал Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;
  • на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
  • Gallery M приглашает на выставку и мастер-класс по живописи;
  • на аллее Promenade можно купить подарок ручной работы;
  • в парке «Адинай» пройдут мероприятия ко Дню донора крови в Кыргызстане;
  • в кафе Chicken Star будет «открытый микрофон».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166290/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Главный санитарный врач Бишкека: Вторая волна COVID-19 может быть тяжелой Главный санитарный врач Бишкека: Вторая волна COVID-19 может быть тяжелой
Сотни людей пытаются купить авиабилеты в&nbsp;Россию. Цены взлетели, мест нет Сотни людей пытаются купить авиабилеты в Россию. Цены взлетели, мест нет
Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не&nbsp;умереть: совет главы скорой помощи Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть: совет главы скорой помощи
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты
Бизнес
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в&nbsp;депозитах, как профи Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
26 сентября, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
25 сентября, пятница
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
22:41
Оператор американского утреннего шоу решил вместо лица ведущей показать ее бюст
22:16
До конца года Кубе могут дать статус наблюдателя в ЕАЭС
22:01
В городе Ош ко Дню донора крови прошла акция «Элден — элге»
21:46
Разочарован в милиции. Бишкекчанин обвинил сотрудников УПСМ в некомпетентности