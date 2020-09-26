Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 26 сентября небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +21 градус. День уменьшился до 11 часов 57 минут.

У кого намечается той

Марат Сарулу

Родился 26 сентября 1957 года. Режиссер, сценарист.

Сагынбек Самидин уулу

Родился 26 сентября 1974 года. Заместитель начальника Главного следственного управления ГКНБ.

Ольга Артамонова

Родилась 26 сентября 1977 года. Мастер спорта международного класса по дзюдо, тренер, участница летних Олимпийских игр в Сиднее, дважды бронзовый призер чемпионатов Азии.

Памятные даты

Всемирный день контрацепции

26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи, впервые отмечен Всемирный день контрацепции.



Всемирный день контрацепции — долгосрочная кампания, направленная на людей репродуктивного возраста. Ее цель — снижение высокого уровня незапланированных беременностей (следовательно и абортов), а главный девиз: Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility («Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность»).

Люди, которые меняли мир

Умер актер Суйменкул Чокморов

Фото из интернета. Суйменкул Чокморов

В 1992 году после продолжительной болезни скончался известный актер кино, художник Суйменкул Чокморов.

Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года в селе Чон-Таш.

В период с 1964 по 1967 год — преподаватель живописи и композиции во Фрунзенском художественном училище.

В кино пришел в 1967 году. Первой и сразу главной стала роль в фильме «Выстрел на перевале Караш». Играл как в исторических и приключенческих фильмах («Седьмая пуля», «Дерсу Узала», «Алые маки Иссык-Куля»), так и в драмах на современные темы («Красное яблоко»). В 1970-1980-е годы был одним из самых узнаваемых актеров в советских среднеазиатских «истернах» на историко-революционные темы.

Как популярный киноартист представлял советское киноискусство во многих зарубежных странах.

Как живописец писал пейзажи, натюрморты, портреты (около 400 работ).

Куда сходить

Культура