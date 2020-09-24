Бишкекчанка возмутилась качеством тротуаров в центре города

Тротуары в центре города в ужасном состоянии. Об этом написала в Facebook пользовательница Евгения Мартьянова.

«Тротуары — лицо мэрии, я считаю. Фото сделаны вчера в самом центре столицы, Боконбаева — Раззакова — Московская — Логвиненко — Панфилова... Дальше продолжать? Просто нет слов...» — написала горожанка.

Она выложила этот пост с хештегом «Самая позорная мэрия за всю историю Бишкека».