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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Шесть автобусов с кыргызстанцами выехали из Оренбургской области

Застрявших на российско-казахской госгранице кыргызстанцев начали вывозить на родину. Об этом пишет издание Interfax.

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По его данным, сегодня в 7.20 по бишкекскому времени организовали транзитный коридор для проезда кыргызстанцев, находившихся в пунктах временного размещения в пяти муниципалитетах Башкортостана.

Первая колонна из шести автобусов с 296 гражданами сегодня пересекла административную границу с Оренбургской областью и направилась к границе с Казахстаном.

Одновременно к пункту пропуска доставляют примерно 1 тысячу иностранцев, находящихся в Оренбургской области.

У кемпинга «Юлсы» вблизи села Ольховка в Куюргазинском районе находится вторая колонна из шести автобусов, готовая к отправлению в пограничный пункт пропуска. Расстояние до пункта — 277 километров. Сегодня планируют вывезти к границе с РК 1 тысячу 667 граждан КР, находившихся с 16 сентября в пунктах временного размещения Башкортостана, далее они поедут на казахстанских автобусах.

Напомним, что на российско-казахской госгранице находятся более 3 тысяч 200 кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166264/
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