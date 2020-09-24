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Общество

Правительство одобрило Национальную рамку квалификаций. В ней девять уровней

Правительство Кыргызстана одобрило Национальную рамку квалификаций (НКР). Соответствующее постановление 18 сентября 2020 года подписал премьер-министр Кубатбек Боронов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Национальная рамка — это системное и структурированное описание квалификаций, их уровней, стандартов и типов, установленных на основе определенного законом набора критериев. Она определяет единую шкалу для разработки отраслевых/секторальных рамок квалификаций и профессиональных стандартов.

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Рамка квалификаций предназначена для госорганов, работодателей, предприятий, образовательных организаций, граждан и позволяет:

— разрабатывать на единой методологической основе профессиональные стандарты, а также стандарты образования и образовательные программы;

— описывать с единых позиций требования к результатам обучения квалификации и компетенциям специалистов и выпускников учебных заведений при разработке профессиональных и образовательных стандартов;

— разрабатывать оценочные материалы и процедуры определения квалификации выпускников всех уровней профессионального образования;

— формировать общую стратегию развития рынка труда и системы образования, в том числе планировать различные траектории образования, ведущие к получению конкретной квалификации, повышению квалификационного уровня, карьерному росту.

В ведомстве добавили, что Национальная рамка обеспечивает межотраслевую сопоставимость квалификаций и компетенций, является основой для системы подтверждения соответствия и присуждения квалификаций специалистам.

«В НРК выделены 9 уровней квалификации, которые могут содержать подуровни, в зависимости от изменений на национальном и региональном/международном рынках труда и в национальной системе образования», — отметили в Минобразования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166256/
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