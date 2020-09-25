Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 25 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День уменьшился до 12 часов.
У кого намечается той
Жаныш Рустембеков
Алымбек Орозбеков
Родился 25 сентября 1982 года. Заведующий отделом экономики и инвестиций аппарата правительства КР.
Туркбай уулу Мирлан
25 сентября 1990 года. Боксер.
Памятные даты
Всемирный день фармацевта
25 сентября 2009 года советом Международной фармацевтической федерации (FIP) учрежден Всемирный день фармацевта.
В этот день 1912-го создана FIP, цель которой — способствовать всем видам деятельности, помогающим выполнению фармацевтами своей роли, а также обеспечивающим защиту их прав и интересов.
Проведена первая операция по переливанию крови от человека к человеку
Врач Джеймс Бланделл (1790-1878) — один из основоположников гемотрансфузии и детской реаниматологии — 25 сентября 1818 года провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.
Этот британский акушер осуществил первое удачное переливание человеческой крови пациентке с послеродовым кровотечением. Используя в качестве донора мужа пациентки, Джеймс Бланделл взял у него почти 4 унции крови из руки и с помощью шприца перелил женщине.
Сегодня в медицине имеются эффективные методы, альтернативные переливанию крови. Создаются центры бескровной медицины. Это направление развивается во всем мире и представляет собой совокупность принципов и методов, направленных на максимальное сбережение собственной крови больного. И большой вклад в это важное дело внес Джеймс Бланделл.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Касымалы Баялинов
Родился 25 сентября 1902 года в Иссык-Кульской области. Советский писатель, публицист, редактор, переводчик.
Начал печататься в 1923-м.
В 1926 году издана его повесть «Ажар», первое реалистическое произведение кыргызской прозы. Оно переведено и издано на многих языках народов СССР и за рубежом. Затем появились романы «Братство» (1962), «На берегах Иссык-Куля» (1952), «Мурат» (1929).
Касымалы Баялинов стал одним из первых профессиональных переводчиков, познакомивших кыргызского читателя с произведениями Пушкина, Лермонтова, Толстого, Горького.
Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР IV созыва, депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов.
Умер в 1979-м.
Родился прозаик Саткын Сасыкбаев
В 1907 году в селе Карагайлуу-Булак нынешнего Кеминского района в семье крестьянина-бедняка родился прозаик, очеркист, публицист Саткын Сасыкбаев.
Во время событий 1916-го вместе с беженцами попадает в Китай. В 1917 году, вернувшись на родину, батрачит на баев. С 1924-го становится одним из первых селькоров газеты «Эркин-Тоо». С 1930 по 1955 год работал литсотрудником, ответственным секретарем, заместителем редактора газеты «Кызыл Кыргызстан».
Литературное творчество писателя начинается с публикации в печати его первого рассказа «Тысяча красавиц» в 1928-м. Первой книжкой стал сборник рассказов «Кичинекей жумушчу» («Маленький рабочий»), изданный в 1932 году.
В романах, повестях, многочисленных рассказах, очерках и публицистических статьях отразил становление рабочего класса в республике, его созидательный труд. Повесть «Фабриканын кызы» («Дочь фабрики»), изданная в 1955-м, является одним из первых произведений в кыргызской литературе, отразивших рабочую тему.
В последние годы создал ряд произведений документально-мемуарного характера. Значительное место в творчестве писателя занимали переводы.
Родился врач Иса Ахунбаев
Родился в 1908-м в селе Тору-Айгыр. Советский хирург, основоположник грудной хирургии Киргизии.
С 1935 по 1939 год — народный комиссар здравоохранения Киргизской ССР. Был депутатом Верховного Совета СССР трех созывов, депутатом Киргизской ССР двух созывов.
С 1961-го плотно занялся хирургической деятельностью. Его основные работы посвящены изучению эндемического зоба, аппендицита у детей и эхинококкоза. Был одним из редакторов ряда медицинских журналов, включая «Грудная хирургия», «Проблемы эндокринологии», «Кровообращение», «Здравоохранение Киргизии».
Исе Ахунбаеву присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Киргизской ССР», «Заслуженный врач Киргизской ССР».
5 января 1975 года погиб в автомобильной катастрофе вместе с женой, дочерью и зятем.
Его именем названы улица в Бишкеке, Кыргызская государственная медицинская академия.
Куда сходить
Культура
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку «Арткана»;
- работу начал Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;
- на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
- Gallery M приглашает на выставку.