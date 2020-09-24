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Общество

Мэрия Бишкека вступила в ряды сильных городов

Мэрия получила приглашение от Глобального центра по безопасности на основе сотрудничества о присоединении к членству Сети сильных городов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, Сеть сильных городов основана в 2018 году на Генеральной Ассамблее ООН. «Это первая глобальная сеть мэров, губернаторов и местных практиков, участвующих в создании социальной сплоченности и устойчивости сообществ для противодействия и борьбы с насильственным экстремизмом во всех его формах. В настоящее время она насчитывает более 140 городов и муниципалитетов», — отметили в мэрии.

В рамках программы городам-участникам будет оказана поддержка в разработке стратегических программ и возможностей для повышения устойчивости, которая защищает права местных сообществ, в планах сети и семинары по развитию потенциала и интерактивных обучающих модулей.

В муниципалитете добавили, что их сотрудники уже принимали участие в региональном семинаре практикующих специалистов по Сети сильных городов в Центральной Азии по приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла США в КР Дональда Лу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166250/
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