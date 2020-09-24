Кафе в Джалал-Абаде отрезали от электричества за незаконное проведение свадьбы

В Джалал-Абаде оштрафовали владельца кафе за то, что в заведении проводили свадьбу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фото мэрии Джалал-Абада. Инспекторы оштрафовали владельца кафе за то, что в заведении проводили свадьбу

По ее данным, вчера в Джалал-Абаде прошел рейд по общепитам. Инспекторы посетили кафе «Достук», где проводилась свадьба на более чем 100 человек. Проверяющие приняли решение отрезать заведение от электричества и оштрафовали его владельца на 3 тысячи сомов.

Ранее мэр города Мураталы Тагаев поручил усилить рейды и разъяснительные беседы с предпринимателями для предотвращения второй волны коронавируса.