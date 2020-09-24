В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечился еще 101 человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 15 человек, в Оше — 13, в Чуйской области — 9, в Ошской — 17, в Таласской — 3, в Иссык-Кульской — 14, в Джалал-Абадской — 10, в Баткенской — 20.

Всего за весь период пандемии в стране выздоровели 42 тысячи 5 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.