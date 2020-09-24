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Общество

В Бишкеке на улице Фатьянова меняют трубы. Движение автотранспорта ограничено

На улице Фатьянова частично ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосети. Об этом сообщили в ОАО «Бишкектеплосеть».

По ее данным, с 24 сентября по 3 октября на улице Фатьянова выше пресечения с улицей Кулатова будут проводиться работы по замене труб в рамках реконструкции магистральной тепловой сети.

«Строительные работы будут вестись с частичным ограничением без закрытия движения по улице Фатьянова», — отметили в организации.

ОАО «Бишкектеплосеть» приносит извинения за временно причиненные не удобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166198/
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