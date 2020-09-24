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Общество

Директора колледжей и профлицеев повышают управленческие навыки

Директора колледжей и профлицеев Кыргызстана приняли участие в тренинге Московской школы управления «СКОЛКОВО» по повышению управленческих навыков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, тренинг проводится в рамках проекта Международной организации труда «Применение стратегии профессиональной подготовки кадров Группы двадцати: Партнерство МОТ и Российской Федерации» (2-я фаза).

«Основная цель тренинга — повышение управленческих навыков руководящего состава при помощи компьютерного симулятора «Управление учреждением системы ПТО». Он представляет собой имитационную систему, включающую в себя сотни параметров деятельности и не менее 200 решений, и полностью отражает работу учреждений системы профтехобразования», — отметили в МОиН.

Участники получили полное представление об устройстве учреждения, познакомились с лучшими мировыми практиками и бизнес-кейсами, получили опыт принятия решений в быстроизменяющихся условиях экономики и рынков труда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166178/
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