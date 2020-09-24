Манасчи из Казахстана перевел эпос «Манас» на казахский язык за 67 дней

Манасчи из Казахстана Баянгали Алимжанов перевел эпос «Манас» на казахский язык за 67 дней. Об этом пишет издание «Казинформ».

По его данным, мероприятие на тему «От Манаса до Абая» в Нур-Султане организовано Международной тюркской академией и Ассамблеей народа РК.

«Я полностью перевел «Манас» за 67 дней. Особенность книги в том, что здесь самые сильные, художественные, поэтические, места эпоса переданы прозой, выражающей дух Манаса. Мне хотелось изложить эпос кратко, на понятном для будущих поколений языке. Эпос «Манас» каждый манасчи читает по-своему. Сюжет один, но передается по-разному», — отметил Баянгали Алимжанов.