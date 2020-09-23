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Общество

NASA запустило проект: теперь можно услышать Млечный Путь

Новый проект NASA превращает в звук изображения центра Млечного Пути, полученные с обсерватории Chandra и других телескопов. Видео появилось на YouTube-канале национального управления.

Как сообщается, звуки зависят от положения и яркости источников. Звезды преобразуются в отдельные ноты, в то время как расширенные облака газа и пыли создают гул. 

Млечный Путь — галактика, в которой находятся Земля, Солнечная система и все отдельные звезды, видимые невооруженным глазом. На видео показана область размером около 400 световых лет в диаметре и 26 тысяч световых лет от Земли. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166165/
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