Названы болезни, ухудшающие прогнозы пациентов с COVID-19

Гипертония, сахарный диабет и ожирение усугубляют опасность коронавирусной инфекции. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья».



«Мы знаем тройку заболеваний, которые точно ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией, — артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. Сколько бы публикаций ни было, эти три лидируют», — сказала она, добавив, что к таким заболеваниям причисляют еще легочные патологии.

Эксперт обратила внимание: для того чтобы защитить себя от коронавируса, необходимо учитывать три составляющие. «Первое — сам вирус, мы очень неплохо его изучили, мы знаем, как он передается, где он устойчив. Второй аспект — понимание, что может отяготить инфекцию, это и перечисленные заболевания, и возраст пациента. Третье — среда передачи», — рассказала она.