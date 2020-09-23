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Общество

Названы болезни, ухудшающие прогнозы пациентов с COVID-19

Гипертония, сахарный диабет и ожирение усугубляют опасность коронавирусной инфекции. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья».

«Мы знаем тройку заболеваний, которые точно ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией, — артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. Сколько бы публикаций ни было, эти три лидируют», — сказала она, добавив, что к таким заболеваниям причисляют еще легочные патологии.

Эксперт обратила внимание: для того чтобы защитить себя от коронавируса, необходимо учитывать три составляющие. «Первое — сам вирус, мы очень неплохо его изучили, мы знаем, как он передается, где он устойчив. Второй аспект — понимание, что может отяготить инфекцию, это и перечисленные заболевания, и возраст пациента. Третье — среда передачи», — рассказала она.

По словам Оксаны Драпкиной, надо сделать так, чтобы была социальная дистанция, когда вирус попасть не может. «Нужно мыть руки, носить маску. Причем не один человек должен ее носить, а все, кто находится в помещении. То есть необходимо соблюдение тех же мер, про которые мы очень много говорили», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166163/
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