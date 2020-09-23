На 267 тысяч сомов оштрафовали предпринимателей в Кадамджайском районе

В Кадамджайском районе предпринимателей и продавцов на рынках оштрафовали на 267 тысяч сомов. Об этом сообщили в УВД Баткенской области.

По его данным, инспекторы проверили торговый рынок в местности Ак-Турпак.

«За несоблюдение санитарных правил продавцам и работникам общепитов вынесли ряд предупреждений. Составили протоколы и наложили штрафы на владельцев ресторанов, получивших несколько предупреждений», — проинформировали в ведомстве.

Всего в Кадамджайском районе составили 89 протоколов и выписали штрафы на 267 тысяч сомов.