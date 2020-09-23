15:56
USD 79.26
EUR 93.07
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На 267 тысяч сомов оштрафовали предпринимателей в Кадамджайском районе

В Кадамджайском районе предпринимателей и продавцов на рынках оштрафовали на 267 тысяч сомов. Об этом сообщили в УВД Баткенской области.

По его данным, инспекторы проверили торговый рынок в местности Ак-Турпак.

«За несоблюдение санитарных правил продавцам и работникам общепитов вынесли ряд предупреждений. Составили протоколы и наложили штрафы на владельцев ресторанов, получивших несколько предупреждений», — проинформировали в ведомстве.

Всего в Кадамджайском районе составили 89 протоколов и выписали штрафы на 267 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166146/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
Кубатбек Боронов: Пандемия ускорила процесс цифровизации
Главный санитарный врач Бишкека: Вторая волна COVID-19 может быть тяжелой
COVID-19. Уже 31,5 миллиона заразились и 969 тысяч умерли
Готовность столичной системы здравоохранения ко второй волне обсудили в мэрии
В Кыргызстане еще пять медиков заразились коронавирусом
В КР выявили 88 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 45 630
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 108 человек
Мошенники обманывают кыргызстанцев об открытии границы с Казахстаном. Их ищут
В Японии начали производство безопасных УФ-ламп, убивающих коронавирус
В ресторане «Дасмия» запланировали вечеринку, а мэрия запретила из-за COVID-19
Популярные новости
Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в&nbsp;Бишкеке Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в Бишкеке
Сотни людей пытаются купить авиабилеты в&nbsp;Россию. Цены взлетели, мест нет Сотни людей пытаются купить авиабилеты в Россию. Цены взлетели, мест нет
Дело судьи Джаркеевой. Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой Дело судьи Джаркеевой. Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой
Россия сняла ограничения на&nbsp;въезд кыргызстанцев на&nbsp;территорию страны Россия сняла ограничения на въезд кыргызстанцев на территорию страны
Бизнес
Ограбление в&nbsp;режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала Ограбление в режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала
Идентифицируйте кошелек MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября
Приложение O!TV&mdash; много полезного и&nbsp;развлекательного контента для детей! Приложение O!TV— много полезного и развлекательного контента для детей!
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: обслуживаем карты платежной системы &laquo;Мир&raquo; ОАО «Халык Банк Кыргызстан»: обслуживаем карты платежной системы «Мир»
23 сентября, среда
15:52
Кубатбек Боронов: Пандемия ускорила процесс цифровизации Кубатбек Боронов: Пандемия ускорила процесс цифровизаци...
15:35
Ахрор Иминов: Каждый гражданин должен служить своей стране
15:33
В Бишкеке парень в футболке с логотипом партии «Кыргызстан» украл велосипед
15:32
На 267 тысяч сомов оштрафовали предпринимателей в Кадамджайском районе
15:23
«Биримдик» № 1! Зачем Кыргызстану нужен демократический социализм