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Общество

Завтра в трех жилмассивах Бишкека не будет воды

Завтра в трех жилмассивах Бишкека не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Ак-Жар», «Ак-Бата» и городских водопроводных сетях.

24 сентября с 9.00 до 16.00 будет временно прекращена подача питьевой воды в жилмассивах «Ак-Жар», «Ак-Бата» и «Келечек».

В муниципалитете приносят извинения за причиненные неудобства и просят горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166145/
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