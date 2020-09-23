Завтра в трех жилмассивах Бишкека не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Ак-Жар», «Ак-Бата» и городских водопроводных сетях.

24 сентября с 9.00 до 16.00 будет временно прекращена подача питьевой воды в жилмассивах «Ак-Жар», «Ак-Бата» и «Келечек».

В муниципалитете приносят извинения за причиненные неудобства и просят горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533.