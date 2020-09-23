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Общество

В Бишкеке пройдет велопробег ко Всемирному дню сердца

В Бишкеке пройдет велопробег ко Всемирному дню сердца. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, мероприятие пройдет в воскресенье, 27 сентября, начало в 9.00.

«Мы возьмем старт с северной стороны нового парка «Адинай», поедем вверх по проспекту Чингиза Айтматова до улицы Токомбаева, оттуда направимся по восточному направлению до перекрестка улиц Токомбаева и Нуркамал Жетикашкаевой и вернемся к парку «Адинай» только уже по улице Токтоналиева. Длина кольцевого маршрута составляет 10 километров», — отметили в мэрии.

Велосипедисты обязательно должны быть в шлемах и других средствах защиты, без них выезд на проезжую часть запрещен. Для безопасности горожан, внутри велоколонны будет соблюдена дистанция 1,5-2 метра, велосипедистов будут сопровождать три машины ГУОБДД и две кареты скорой медицинской помощи.

Движение автотранспорта по маршруту велопробега будет частично ограничено, дорога откроется сразу же после проезда велоколонны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166143/
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