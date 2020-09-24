В Бишкеке 24 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День уменьшился до 12 часов 3 минут.
Отключения света, газа, воды
- 9.00-16.00 — жилмассивы «Ак-Жар», «Ак-Бата», «Келечек».
У кого намечается той
Алтынбек Сулайманов
Родился 24 сентября 1972 года в селе Шанкол Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол».
Памятные даты
День семьи, мира и согласия
20 октября 2011-го Жогорку Кенеш принял постановление, согласно которому ежегодно 24 сентября в республике будет отмечаться День семьи, мира и согласия.
В постановлении сказано: «Семья как основной институт общества была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря ей крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа».
Международный день караванщика
Ежегодно 24 сентября отмечается Международный день караванщика (International Day of caravan). Его отмечают каравановожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта.
Этот профессиональный праздник учрежден в 1995-м. В качестве даты праздника выбрали день рождения известного британского мореплавателя и навигатора XXVI-XXVII веков Уильяма Адамса.
Люди, которые меняли мир
Родился поэт Туменбай Байзаков
Родился 24 сентября 1923 года в селе Бокей Ошской области. Принимал участие в сражениях Великой Отечественной войны.
Работал в системе печати Госкомиздата Кыргызстана, главным редактором в издательстве «Кыргызстан».
Поэтические произведения Туменбая Байзакова начали публиковаться с 1946-го. Первый поэтический сборник «Перизат» вышел в свет в 1958 году. На русском языке вышли три сборника поэта: «Наедине с мечтой», «Зеленая карусель», «Осень и любовь».
За книгу «Наедине с мечтой» он удостоен литературной премии СП СССР имени Александра Фадеева и награжден золотой медалью.
Его знаменитый стих «Кыргыз жери», положенный на музыку, стал неофициальным гимном КР.
Широко известна переводческая деятельность Туменбая Байзакова.
Умер в 1992-м.
Родился геолог Максут Сартбаев
Родился 24 сентября 1937 года во Фрунзе Киргизской ССР. Один из известнейших геологов Кыргызстана, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, академик Международной экологической академии Казахстана, член-корреспондент Инженерной академии КР, ветеран труда.
Был руководителем, ответственным исполнителем приоритетных научных программ и проектов АН СССР, НАН КР по изучению и комплексному использованию медных, ртутно-сульфидных, редкометалльных золото-редкометалльных, нефтегазовых и неметаллических месторождений Кыргызстана.
Результаты его многолетних фундаментальных и научно-прикладных исследований обобщены и изложены в 165 научных работах, в том числе и в 15 монографиях, которые являются теоретической основой для прогнозирования и оценки рудоносности и нефтегазоности крупных регионов Тянь-Шаня.
Интересы Максута Сартбаева не ограничивались только профессией, он автор более десятка исторических и исследовательских работ, таких как «Казахи Кыргызстана. Прошлое и настоящее». В ней дана авторская интерпретация становления и развития казахско-кыргызских отношений с периода Караханидского государства (X-XII века) до наших дней.
Умер 13 июля 2016-го.
Куда сходить
Культура
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку «Арткана»;
- работу начал Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;
- на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
- Gallery M приглашает на выставку.