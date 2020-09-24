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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 24 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День уменьшился до 12 часов 3 минут.

Отключения света, газа, воды

  • 9.00-16.00 — жилмассивы «Ак-Жар», «Ак-Бата», «Келечек».

У кого намечается той

Алтынбек Сулайманов

Родился 24 сентября 1972 года в селе Шанкол Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол».

Памятные даты

День семьи, мира и согласия

20 октября 2011-го Жогорку Кенеш принял постановление, согласно которому ежегодно 24 сентября в республике будет отмечаться День семьи, мира и согласия.

В постановлении сказано: «Семья как основной институт общества была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря ей крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа».

Международный день караванщика

Ежегодно 24 сентября отмечается Международный день караванщика (International Day of caravan). Его отмечают каравановожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта.

Этот профессиональный праздник учрежден в 1995-м. В качестве даты праздника выбрали день рождения известного британского мореплавателя и навигатора XXVI-XXVII веков Уильяма Адамса.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Туменбай Байзаков

Родился 24 сентября 1923 года в селе Бокей Ошской области. Принимал участие в сражениях Великой Отечественной войны.

Работал в системе печати Госкомиздата Кыргызстана, главным редактором в издательстве «Кыргызстан».

Поэтические произведения Туменбая Байзакова начали публиковаться с 1946-го. Первый поэтический сборник «Перизат» вышел в свет в 1958 году. На русском языке вышли три сборника поэта: «Наедине с мечтой», «Зеленая карусель», «Осень и любовь».

За книгу «Наедине с мечтой» он удостоен литературной премии СП СССР имени Александра Фадеева и награжден золотой медалью.

Его знаменитый стих «Кыргыз жери», положенный на музыку, стал неофициальным гимном КР.

Широко известна переводческая деятельность Туменбая Байзакова.

Умер в 1992-м.

Родился геолог Максут Сартбаев

из интернета
Фото из интернета. Максут Сартбаев

Родился 24 сентября 1937 года во Фрунзе Киргизской ССР. Один из известнейших геологов Кыргызстана, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, академик Международной экологической академии Казахстана, член-корреспондент Инженерной академии КР, ветеран труда.

Был руководителем, ответственным исполнителем приоритетных научных программ и проектов АН СССР, НАН КР по изучению и комплексному использованию медных, ртутно-сульфидных, редкометалльных золото-редкометалльных, нефтегазовых и неметаллических месторождений Кыргызстана.

Результаты его многолетних фундаментальных и научно-прикладных исследований обобщены и изложены в 165 научных работах, в том числе и в 15 монографиях, которые являются теоретической основой для прогнозирования и оценки рудоносности и нефтегазоности крупных регионов Тянь-Шаня.

Интересы Максута Сартбаева не ограничивались только профессией, он автор более десятка исторических и исследовательских работ, таких как «Казахи Кыргызстана. Прошлое и настоящее». В ней дана авторская интерпретация становления и развития казахско-кыргызских отношений с периода Караханидского государства (X-XII века) до наших дней.

Умер 13 июля 2016-го.

Куда сходить

Культура

  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку «Арткана»;
  • работу начал Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;
  • на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
  • Gallery M приглашает на выставку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166131/
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