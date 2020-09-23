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Общество

Технические нарушения при строительстве будут заносить в электронную базу

Автоматизированную информационную систему «Учет технических нарушений» разработала Госэкотехинспекция совместно с ГП «Инфоком». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, будут созданы реестры строящихся и законченных объектов, водного транспорта и его баз-стоянок, опасных производственных объектов и технических устройств.

«Важным компонентом является учет законного и незаконного строительства многоэтажных жилых домов на территории Кыргызской Республики. В системе будут регистрироваться разрешительные документы на недвижимость, осуществляться учет и контроль за деятельностью инспекторов», — отметили в Госэкотехинспекции.

В ведомстве добавили, что в дальнейшем вся информация будет отображаться на их сайте, что позволит гражданам получать актуальные и достоверные сведения о незаконных стройках многоэтажных жилых домов и других объектов недвижимости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166129/
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