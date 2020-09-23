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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Готовность столичной системы здравоохранения ко второй волне обсудили в мэрии

На заседании городского штаба по мониторингу эпидемиологической ситуации в Бишкеке обсуждался план комплексных мероприятий в случае увеличения числа зараженных COVID-19 и внебольничной пневмонией в осенне-зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в заседании приняли участие главы городских центров медицины.

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«Детально обсуждены алгоритмы защиты горожан, детей в эпоху пандемии: подготовка к открытию дневных и ночных стационаров на базе ЦСМ, ФОК, специализированных лечебниц для детей по мере необходимости. Планируемое количество койко-мест в стационарах — по 500 в каждом районе», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, решаются организационные вопросы о материально-техническом обеспечении стационаров, центров семейной медицины, кол-центра по самодиагностике 118, поставлены задачи по подготовке резерва кадров медицинских сотрудников организаций здравоохранения, мобильных бригад и Центра экстренной медицины.

По информации городского управления здравоохранения и руководителей ОЦСМ, комплектация медперсонала уже полностью завершена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166081/
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