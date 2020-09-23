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Общество

Россия отправит в Кыргызстан и Беларусь 100 тысяч вакцин от кори

Россия отправит в Кыргызстан и Беларусь 100 тысяч вакцин от кори. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Москва поставит Минску и Бишкеку по 50 тысяч ампул вакцины.

Как отмечает пресс-служба ведомства, поставка вакцины дружественным странам не вызовет нехватку препарата в России, поскольку число заболевших в этом году упало в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом 2019 года.

Корь — тяжелая вирусная болезнь, передаваемая воздушно-капельным путем. Признаками заболевания является насморк, повышенная температура тела (больше 38 градусов), кашель и общая интоксикация организма. После четырех-пяти дней на теле появляется сыпь.

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики КР, с начала 2020 года в Кыргызстане зарегистрировано 717 случаев кори. Инфекция была зафиксирована в Джалал-Абадской, Чуйской, Ошской и Баткенской областях, а также в Бишкеке и Оше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166079/
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