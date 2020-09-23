В Кыргызстане за сутки выявили 88 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заболели 9 человек, в Оше — 1, в Чуйской области — 8, в Ошской — 24, в Иссык-Кульской — 5, в Таласской — 3, в Нарынской — 1, в Джалал-Абадской — 8, в Баткенской — 29.

Всего в стране с марта зарегистрировали 45 тысяч 630 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.