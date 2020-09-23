В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 108 человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 10 человек, в Оше — 11, в Чуйской области — 10, в Ошской — 31, в Таласской — 4, в Нарынской — 2, в Иссык-Кульской — 13, в Джалал-Абадской — 12, в Баткенской — 15.

Всего за весь период пандемии в стране выздоровели 41 тысяча 904 человека.