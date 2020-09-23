Минтранс разработал новую концепцию развития гражданской авиации

Министерство транспорта и дорог разработало концепцию развития гражданской авиации Кыргызской Республики на 2021-2025 годы. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в 2016-м правительство утвердило программу по развитию гражданской авиации на 2016-2020 годы и план мероприятий по ее реализации. Так как ее срок истекает, была разработана новая концепция. Она систематизирует действия в области гражданской авиации для создания условий и формирования механизмов, необходимых для развития данной отрасли, исходя из существующего уровня ее развития.

Концепция развития гражданской авиации определяет основные цели, задачи и принципы государственного регулирования гражданской авиационной деятельности КР.

В ведомстве отмечают, что 94 процента территории страны занимают горы, что делает гражданскую авиацию во многом самым эффективным и удобным видом транспорта, обеспечивающим сообщение людей, доставку почты, багажа и груза.

«Вместе с тем гражданская авиация способствует развитию таких ключевых и пополняющих бюджет отраслей, как туризм и торговля, значительно привлекая инвестиции в экономику Кыргызстана», — добавили в Минтрансе.