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Общество

Опасная стройка на Суюмбаева. Компания установила навес над тротуаром

Строительная компания установила навес над тротуаром на улице Суюмбаева в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в Госэкотехинспекции.

По ее данным, на этом объекте строительно-монтажные работы ведут на основании положительного заключения госэкспертизы.

«На 11 сентября защитный навес, монтаж которого производился, завершили. С заказчиком строительства провели разъяснительные работы по соблюдению требований техники безопасности, строительных норм и правил, действующих на территории страны», — проинформировали в ведомстве.

Ранее читательница 24.kg сообщала, что стройка на улице Суюмбаева идет вплотную к забору, мимо которого ходят жители.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166051/
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