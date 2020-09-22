В мэрии Бишкека рассказали, как готовятся ко второй волне COVID-19

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева рассказала журналистам, как городские службы готовятся ко второй волне коронавируса.

Специалисты и эксперты прогнозируют повторную вспышку COVID-19, которая ожидается этой осенью. Отметим, во многих странах, включая соседний Казахстан, Испанию, Индию, Бразилию, начали регистрировать увеличение случаев заболевания коронавирусом.

По словам Виктории Мозгачевой, дневные и ночные стационары в Бишкеке при необходимости могут быть развернуты за несколько часов. Кроме того, чиновники утверждают, что нехватки средств защиты и лекарств в этот раз не допустят.

Фото 24.kg. Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева

Она отметила, что стационары столицы оснащены 1 тысячей 173 койками.

«Сегодня мы перенесли некоторые временные лечебницы в другие места из-за того, что зимой не получится отапливать отдельные помещения, где располагались стационары летом», — рассказала чиновница.

Всего в июле в столице открыли 13 временных стационаров, дневных и ночных. После того как заболеваемость пошла на спад, их законсервировали.

В мэрии обещают, что проблем с нехваткой средств индивидуальной защиты (СИЗ), медицинским оборудованием и лекарствами не будет.

В Бишкеке на складах имеются СИЗ на 80 миллионов сомов.

Чиновники уже сформировали список медицинского персонала, который будет работать в стационарах при возникновении второй волны COVID-19.

«На сегодня мы также прорабатываем меморандумы с гостиницами на размещение медработников. Это делается для того, чтобы они были изолированы от родных и близких», — подчеркнула Виктория Мозгачева.

Количество мобильных бригад также по необходимости могут увеличить, у муниципалитета уже есть определенная схема и алгоритмы работы.