В Узгенском районе открыли школу на 200 мест и начали строить еще одну. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в эксплуатацию ввели новое здание средней школы Кысык-Алма № 186 в селе Алча-Башат. Ее строительство началось в 2015 году, из республиканского бюджета было выделено 32,7 миллиона сомов. Строительство школьного спортивного зала продолжается. В настоящее время в школе обучают 197 учеников.

Кроме того, началось строительство нового здания школы имени Оморкулова на 150 мест в селе Уч-Каптал. В ведомстве отметили, что в населенном пункте в 1990 году была построена школа, но она пострадала от землетрясения 17 ноября 2015 года. На строительные работы из республиканского бюджета выделено 54 миллиона сомов.