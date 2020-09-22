16:03
USD 79.15
EUR 93.38
RUB 1.04
Общество

В Узгенском районе открыли школу на 200 мест и начали строить еще одну

В Узгенском районе открыли школу на 200 мест и начали строить еще одну. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в эксплуатацию ввели новое здание средней школы Кысык-Алма № 186 в селе Алча-Башат. Ее строительство началось в 2015 году, из республиканского бюджета было выделено 32,7 миллиона сомов. Строительство школьного спортивного зала продолжается. В настоящее время в школе обучают 197 учеников.

Кроме того, началось строительство нового здания школы имени Оморкулова на 150 мест в селе Уч-Каптал. В ведомстве отметили, что в населенном пункте в 1990 году была построена школа, но она пострадала от землетрясения 17 ноября 2015 года. На строительные работы из республиканского бюджета выделено 54 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166002/
просмотров: 66
Версия для печати
Материалы по теме
В Базар-Коргонском районе построят школу на 225 ученических мест
В Ноокатском районе сдали в эксплуатацию новую школу
Выборы-2020. Пресс-секретарь партии «Биримдик» о ситуации в школе № 4
В Кыргызстане первоклассников в еще 100 школах обеспечили горячим питанием
В Кыргызстане 2 тысячи 106 школ подключены к интернету
Маски и дистанция. Как проходит учебный день первоклассников Бишкека
Президент посмотрел, как идет цифровизация системы школьного образования
За три дня до начала учебного года: 31 школа страны не имеет доступа к интернету
Школьникам начали выдавать учебники. Посмотрите, в каком состоянии книги
Как партии готовят сторонников: на участки в Бишкеке массово свозят сельчан
Популярные новости
Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в&nbsp;Бишкеке Омурбек Бабанов выдал дочь замуж. Кыз узатуу провели в Бишкеке
Раскрыта смертельная опасность популярного в&nbsp;Кыргызстане лекарства от&nbsp;COVID-19 Раскрыта смертельная опасность популярного в Кыргызстане лекарства от COVID-19
Дело судьи Джаркеевой. Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой Дело судьи Джаркеевой. Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой
Россия возобновит авиасообщение с&nbsp;Кыргызстаном с&nbsp;21&nbsp;сентября Россия возобновит авиасообщение с Кыргызстаном с 21 сентября
Бизнес
Идентифицируйте кошелек MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября
Приложение O!TV&mdash; много полезного и&nbsp;развлекательного контента для детей! Приложение O!TV— много полезного и развлекательного контента для детей!
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: обслуживаем карты платежной системы &laquo;Мир&raquo; ОАО «Халык Банк Кыргызстан»: обслуживаем карты платежной системы «Мир»
realme&nbsp;&mdash; новый ТОП среди смартфонов за&nbsp;свою стоимость realme — новый ТОП среди смартфонов за свою стоимость
22 сентября, вторник
15:57
В Узгенском районе открыли школу на 200 мест и начали строить еще одну В Узгенском районе открыли школу на 200 мест и начали с...
15:52
Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября
15:46
Выборы-2020. ЦИК не станет пока рассматривать инцидент в Араване
15:34
Мэрия Бишкека объявила тендер на установку новых светофоров
14:43
В Бишкеке запустили систему мониторинга и контроля муниципального транспорта