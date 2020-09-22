23 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро».

1 Ошская область Ошская область 9.00-18.00 — города Ош (села Ишкаван, Керме-Тоо, Кызыл-Байрак, Коммунист, Жданова, Жапалак), Узген, сельские управы Заргер, Ийри-Суу, Баш-Добо, Дон-Булак, Мырза-Аке, Ак-Жар, Колдук, Ак-Булак, Салам-Алик, Кызыл-Тоо, Жазы, Торт-Кол, Жылалды, Мангыт, Юсупова.

2 Баткенская область Баткенская область