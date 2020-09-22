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Общество

23 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро».

1
Ошская область
  • 9.00-18.00 — города Ош (села Ишкаван, Керме-Тоо, Кызыл-Байрак, Коммунист, Жданова, Жапалак), Узген, сельские управы Заргер, Ийри-Суу, Баш-Добо, Дон-Булак, Мырза-Аке, Ак-Жар, Колдук, Ак-Булак, Салам-Алик, Кызыл-Тоо, Жазы, Торт-Кол, Жылалды, Мангыт, Юсупова.
2
Баткенская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Уч-Коргон, Масалиева, город Кызыл-Кия (улицы Совхоз, 9-я пятилетка, Молодая Гвардия, Ак-Булак, Бейшеналиевой, Жакыпова, Карбышева, Корчагина, Космодемьянской, Крупской, Механизаторская, Орто-Кыштак, Свердлова, Фрунзе).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165997/
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