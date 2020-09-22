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Общество

Ввести сооплату за онкологическое и гематологическое лечение предлагает ФОМС

ФОМС предлагает интегрировать в Программу государственных гарантий специализированную (онкологическую, гематологическую, психиатрическую) помощь населению. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

По ее данным, в организациях здравоохранения, предоставляющих специализированную онкологическую, гематологическую и психиатрическую медицинскую помощь, опробована модель базового государственного медицинского страхования. «За это время отработан порядок предоставления и система финансирования специализированной онкологической, гематологической и психиатрической помощи», — отметили в ФОМС.

В фонде добавили, что совместно с Минздравом разработан и внесен в аппарат кабмина проект решения о внесении поправок в постановление правительства «О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан в КР медико-санитарной помощью».

«Проектом предлагается также установить уровень сооплаты за медицинские услуги при стационарном лечении в организациях здравоохранения, предоставляющих специализированную онкологическую и гематологическую помощь», — отметили в ФОМС.

Напомним, что программа государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью определяет объем, виды и условия оказания медико-санитарной помощи населению бесплатно и на льготных условиях в соответствии с объемами финансирования сектора здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165993/
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